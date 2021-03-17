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前南華足主羅傑承與香港飛馬董事陳皓兒 被指拖欠按揭貸款 金額未明 涉港九4物業

環球政經 17:57 2021/03/17

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博美投資集團有限公司創辦人及董事會主席,前南華足球隊班主羅傑承，與香港飛馬(足球隊）董事陳皓兒被指自2018年起多欠拖欠按揭貸款，原告恒康財務有限公司分三案入稟，據悉單位分別位於深水埗大埔道爾登華庭、九龍仔打比道及柴灣百樂門大廈。

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首案被告為羅傑承、陳皓兒及Palterton Investments Limited，入稟狀指Palterton 2018年7月將蘭開夏道和打比道的物業按予原告，去年2月再由羅及陳作擔保人。

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次案被告為訊祺有限公司和陳皓兒，原告指訊祺同樣在2018年7月，將百樂門大廈一個單位按揭予原告，陳於去年2月為該筆按揭借貸作擔保。

另外，第3張入稟狀則指Alliance Delta Limited未有歸還於2018年7月20日的按揭貸款，陳皓兒為按揭擔保人，涉案物業則位於百樂門大廈16樓

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責任編輯：翁嘉陽

按揭貸款 香港 足球 羅傑承

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