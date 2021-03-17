【債券通】債券通公司總經理：接近推出南向債券通

▲ 債券通公司總經理：接近推出南向債券通

債券通公司總經理馬俊禮（Julien Martin）在網上簡報會稱，中國「接近」推出南向債券通，指中國當局尋求緩解推升人民幣的資金流入壓力。他形容，債券通北向交易極為成功，面對大量資本流入，就會有資本流出的需求。

債券通北向交易於2017年推出，便利境外投資者參與中國境內債券市場，但尚未推出南向交易。債券通公司正是由中國外匯交易中心與香港交易所 （00388） 合資成立的公司。

據外電統計，境外投資者於2月持有逾2萬億元人民幣中國國債，約佔未償債券的10.6%，而至當月底境外投資者持有約3.5%的人民幣債券。馬俊禮稱，債券通目標令國際投資者在中國債市參與達15%。

近期多個香港監管機構都預告南向債券通快將推出，包括港府財政預算案已提及，金管局與人民銀行已成立工作小組推動「債券通」南向交易，爭取在年內開通。

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編輯：麥德銘