【機迷熱話】主線劇情玩晒未？調查：最高僅一半遊戲玩家過關

▲ 外媒統計發現，PS4的開放式遊戲大作中，有超過5成玩家，都不會真的玩完一款開放式大作的主線劇情任務。當中原因或因為因為節奏過慢，或者遊戲內容沒如玩家預期般有趣！

不少遊戲大作都包含主線劇情及支線任務，但會把主線劇情任務流程都完成的玩家，又有幾多個？據外媒《Ungeek.ph》統計發現，PS4的開放式遊戲大作中，以擁有較短的主線流程的「漫威蜘蛛俠」（Marvel's: Spider-Man）獲最高排名，但僅有50.8%玩家完成主線劇情。

該統計主要是透過遊戲內建的「獎章」，查看玩家達成的遊戲內容，不過詳細的主線過關率僅

「漫威蜘蛛俠」及「對馬戰鬼」（Ghost of Tsushima）過半，後者為50.2%，排行第二位。

餘下的第3至10位遊戲大作的主線過關率均少於4成，排名順序為：

「刺客教條：起源」（38.2%）

「極地戰嚎5」（36.7%）

「往日不再」（34.7%）

「地平線：黎明時分」（34.1%）

「刺客教條：奧德賽」（30%）

「巫師3」（29.8%）

「死亡擱淺」（28.6%）

「碧血狂殺2」（28.2%）

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統計發現通常有超過5成玩家，都不會真的玩完一款開放式大作，即使是獲獎無數的知名大作「巫師3」亦因為節奏過慢，導致玩家主線過關率不高。同時亦暗示遊戲內容可能沒有如玩家預期般有趣，不會繼續體驗。

此外，部份遊戲如「刺客教條：維京紀元」就因為較晚才推出（2020 年 11 月），或是完成遊戲需要較長的時間，可能導致其過關比例偏低，僅19.8%。

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責任編輯：張寶燕