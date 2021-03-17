【Z/Yen全球金融中心指數】香港金融中心排名升一位至第四　紐約蟬聯首位、上海第三

英國智庫Z/Yen和深圳的中國發展研究所公佈最新一期全球金融中心指數排名，香港由第五位上升至第四位，但指數評分下降2分至741分。首三甲名單不變，紐約繼續蟬聯首位，倫敦、上海分別排名第二、第三位，新加坡則由第六位上升至第五位。

Z/Yen表示，國際金融中心指數的平均分較上期僅下跌3.5分，反映市場對金融體系的信心較疫情初期已有所增強，但整體評分仍未恢復到2019年的水平，表明國際貿易的不確定性、新冠肺炎疫情的影響、地緣政治和本地局勢不穩仍引起憂慮。

在前10名中，有9個金融中心的評分均錄得下降，其中倫敦、東京下跌超過10分。法蘭克福則取代三藩市，躋身名單首10名。

對於本港在全球金融中心指數（GFCI）排名中升至第四位，財經事務及庫務局局長許正宇認為，香港金融市場在去年表現良好，即使面對疫情挑戰，市場仍然保持韌性，新股及大市成交表現強勁。

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編輯：陳健婷