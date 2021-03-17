【欲哭無淚】新盤撻訂未停過　日出康城LP6早前誕樓王　近日錄「五連撻」

雖然樓市暢旺，但新盤撻訂未停過。據成交紀錄冊資料顯示，由南豐及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城LP6，日前連錄5宗撻訂。值得留意的是，買家全部選用建築期付款辦法。

5宗撻訂分布第1座、第3座及第5座，於2018年至2019年期間售出，成交價由556.2萬元起，至最貴870.4萬元。買家均選用建築期付款辦法，相信已付一成樓價之訂金，但於本月15日終止交易，料全數訂金遭發展商沒收。

事實上，新盤撻訂成因很多，並不一定代表買家看淡後市。舉例說，買家計錯數、銀行拒批按揭、買家財務情況急轉直下等。一般來說，若撻訂宗數持續增多，而發展商又減價重推撻訂單位，才算壞消息，以目前情況來說，雖然屢見買家撻訂，惟發展商多數加價重推單位。更重要的是，LP6早前以招標形式售出一伙頂層天池屋，成交價6,700萬元，創日出康城區內新高。因此，在此情況下，相信發展商多數加價重推這批撻訂單位。

LP6會所

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此外，同樣位於將軍澳日出康城，但由新地（00016）及港鐵（00066）合作發展的「晉海II」也錄撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，「晉海II」3B座30樓D室，原於2018年5月以805.56萬元售出，但買家日前撻訂，料遭發展商沒收樓價一成之訂金。

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