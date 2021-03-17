  • 25°C
香港時間 : 2021317日 (三) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【欲哭無淚】新盤撻訂未停過　日出康城LP6早前誕樓王　近日錄「五連撻」

股樓投資 18:08 2021/03/17

分享：

雖然樓市暢旺，但新盤撻訂未停過。據成交紀錄冊資料顯示，由南豐及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城LP6，日前連錄5宗撻訂。值得留意的是，買家全部選用建築期付款辦法。 

5宗撻訂分布第1座、第3座及第5座，於2018年至2019年期間售出，成交價由556.2萬元起，至最貴870.4萬元。買家均選用建築期付款辦法，相信已付一成樓價之訂金，但於本月15日終止交易，料全數訂金遭發展商沒收。 

事實上，新盤撻訂成因很多，並不一定代表買家看淡後市。舉例說，買家計錯數、銀行拒批按揭、買家財務情況急轉直下等。一般來說，若撻訂宗數持續增多，而發展商又減價重推撻訂單位，才算壞消息，以目前情況來說，雖然屢見買家撻訂，惟發展商多數加價重推單位。更重要的是，LP6早前以招標形式售出一伙頂層天池屋，成交價6,700萬元，創日出康城區內新高。因此，在此情況下，相信發展商多數加價重推這批撻訂單位。

LP6會所

    點擊圖片放大
    +9
    +8

此外，同樣位於將軍澳日出康城，但由新地（00016）及港鐵（00066）合作發展的「晉海II」也錄撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，「晉海II」3B座30樓D室，原於2018年5月以805.56萬元售出，但買家日前撻訂，料遭發展商沒收樓價一成之訂金。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

想當年沙士肆虐　淘大花園低至55萬有交易　現疫市重臨　竟錄新高成交
2021/03/15
想當年沙士肆虐　淘大花園低至55萬有交易　現疫市重臨　竟錄新高成交
【全城搶盤】東涌私樓放盤兩日　吸引近30組客車輪式睇樓　業主最終無加價　更減價1萬賣
2021/03/16
【全城搶盤】東涌私樓放盤兩日　吸引近30組客車輪式睇樓　業主最終無加價　更減價1萬賣
白石角半新盤減價150萬　業主帳面蝕130萬　代理：成交價為同類單位新低
今日
白石角半新盤減價150萬　業主帳面蝕130萬　代理：成交價為同類單位新低
【單位有相睇】業主賣樓移民　撞正移民回流買家　回流港人為求安居　花900萬買將軍澳私樓
今日
【單位有相睇】業主賣樓移民　撞正移民回流買家　回流港人為求安居　花900萬買將軍澳私樓
私人屋苑 撻訂 LP6 新地 港鐵 南豐 日出康城 晉海II

上一篇文章

【肉素大戰】美國科羅拉多州宣佈「戒肉日」 內布拉斯加州定「肉食日」反擊

下一篇文章

【職場熱話】 學歷貶值 大學畢業做地盤更好？網民：手停口停根本無得比
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？