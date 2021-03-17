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【室內設計】家居裝修要留神 揀選地板全攻略

理財智慧 19:08 2021/03/17

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相信在裝修的過程中，不少戶主除了會考慮用色和家具布置外，也會陷入選擇地板的苦惱。市面上地板種類繁多，如實木地板、無縫地板、膠地板地板等，選擇地板着重用料、耐用性等，《iMoney》就會為讀者分析6款地板的優劣。

1.纖維地板（無縫地板）

無縫地板近年廣受歡迎，皆因顏色選擇多，而且戶主毋須拆走屋內原本的地磚，便可鋪砌。無縫地板以木料壓成的高密度纖維板為核心，面層為木紋印刷色紙以及防水耐磨層。

受不同品牌的防刮耐潮技術影響，無縫地板價格差異較大，最平可以是每呎約15元，最貴可達每呎80元以上。另一方面，無縫地板即使聲稱100%防水，但當長時間浸水亦會發脹。評測其防潮度指標為濕脹率，及當地板乾透後能否復原，惟纖維地板不是鋪設廚房和洗手間的最佳選擇。

【室內設計】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館：【下一頁

2.實木地板

實木地板由全實木組成，足感舒適，但如果應用在濕度較高的地方，或會暴露不少缺點。本港天氣潮濕，因此實木地板易受潮發霉，更甚會長蟲、彎曲變形等。此外，其價錢高昂，亦令不少人卻步。

值得留意的是，影響實木地板價錢主要取決於兩個因素：樹木的品種和產地；以及木材等級。這兩項因素分別關乎木材特性，如硬度、防潮等；後者則關乎其外觀，如是否存有節眼、白皮、黑綫等。若住戶打算選擇實木地板，便須小心挑選以及注意室內濕度，並適時打蠟上油。

3.木紋磚

木紋磚與實木地板外型相似，由於其方便打理、耐刮耐磨以及防潮耐用等特性，因而成為不少業主的「心水」地板之一。市面上的木紋磚大致分為大陸磚和歐洲磚兩大類，平均價錢相差逾一倍，分別在於外觀以及觸感上的差異。此外，天氣潮濕令木紋磚有水漬時，住戶須盡快清理，避免滑倒。

 

4.複合地板

複合地板是由表層實木，再加上不同層數的耐潮夾板按紋理壓成，其既有實木質感，而且兼具實木地板隔音佳以及冬暖夏涼的優點。複合地板的款式又比較多、價錢便宜，更有防潮抗菌的功效。不過，因這類地板需要用膠水黏合，所以當實木與層板接合不良時，會導致剝離現象。

5.竹地板

竹地板在應用上來說相對環保，皆因其原料為竹，生長速度較木快。竹本身的軟硬度適中，其粗滑性可以防滑，亦較實木耐刮耐磨。然而，相較於實木以外的地板材質，竹地板較易刮花和撞凹，過度的日曬或長期吸水會出現分層現象，令其變型。

6.膠地板

若是租戶，又想重新鋪設地板以配合想營造的設計風格，膠地板也是熱門選擇之一。膠地板的價格相宜，最平每呎約5元，加上施工便利，令現時更多商用以及家用裝修都會選用到。不過，膠地板同樣易被利器損害、承重力低，住戶選擇前須先考慮清楚。

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資料及圖片由裝修平台「好師傅」提供

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責任編輯：黎淑雯

撰文：梁翠麗

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