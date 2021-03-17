【大行報告】瑞信﹕料李寧實體銷售增幅跑贏Nike和Adidas 　評級上調為「跑贏大市」

▲ 瑞信將李寧目標價從50.8元調高至69元，評級為「跑贏大市」。

李寧 （02331） 明日（18日）公佈業績，市場展望樂觀，李寧今日全日升近5%。瑞信發佈報告，預測李寧今年首三個月銷量將跑贏Nike、Adidas等其他國際體育用品品牌。該行以PE估值法，將李寧目標價從50.8元調高至69元，評級上調為「跑贏大市」。

李寧今日全日升4.7%，收報47.6元，成交5.78億。

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瑞信根據分銷商所提供的信息預測，在Nike、Adidas和李寧三個品牌中，僅李寧首三個月實體銷售數字能夠錄得按年增幅。該行預計，李寧首三個月銷售將按年增16%，Nike和Adidas則按年分別下跌13%和20%。

另外，該行亦指，李寧近期銷售策略較為進取，今年於巴黎春夏時裝周推出新系列產品，料李寧將改變旗下商店定位，繼續開拓高端市場。相比之下，瑞信認為，海外品牌在市場推出新產品進展則較為緩慢。

瑞信分析，儘管李寧現時的店鋪產能比Nike和Adidas為低，基於李寧往高端市場發展，或可進步提升市場競爭力，預料李寧在三年內，其店鋪產能可進一步增加。

綜合以上情況，瑞信認為，在三大體育用品品牌中，李寧的平均銷售價格（ASP）將錄得最大增幅，盈利能力有望提升。

看好今年整體體育用品市場

此外，據實體分銷商向該行透露，除Adidas外，李寧和Nike的庫存量在今年首三個月內亦漸趨正常，中國市場的折扣率處於15%至20%的健康水平，李寧已回落至12%至20%，而Adidas和Nike則處於10%至12%。

瑞銀指，體育用品市場增長穩健，儘管2021年第一季銷售增幅或會比2020年第四季較慢，但預料今年體育用品品牌銷售目標將比2019年上升10%至20%，因此看好今年整體體育用品市場。

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編輯﹕賴奕羚