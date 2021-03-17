【大行報告】富瑞睇好快手廣告及電商業務　首予買入評級 目標價潛在升幅26％

富瑞發表報告，指快手（01024）廣告及電商業務增長強勁，跑贏同業，首予「買入」評級，目標價395元。

快手周三（17日）收報312.4元，升3.2%，成交額19億元，距目標價潛在升幅26%。

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報告指出，快手用戶基礎龐大，增長快速，令其廣告及電商業務跑贏同業。該行預期快手月均活躍在2020至2023年複合年增長率達13%，日均活躍用戶為15%，而在綫廣告業務年複合增長率更達69%，變現能力強勁。

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富瑞預計，電商GMV在2020至2022年的複合年增長率達48%，並在2023年達到1萬億元人民幣，電商收入2020至2023年複合年增長率達94%。

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記者﹕李兆明