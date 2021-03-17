【網民熱話】名字有「鮭魚」二字即全枱免費食壽司郎 三名大學生為免費甘願改名叫「鮭魚」

壽司一向是香港人至愛，尤其是三文魚更屬港人最愛，本港的壽司郎一直大排長龍。最近，台灣壽司郎宣布推出限定優惠，由3月17至18日起，只要名字中有「鮭魚」（即三文魚）二字即可享「全枱免費」優惠，或者姓名中有「鮭」、「魚」同音字可享有5折優惠，例如：「王瑰瑜」或「陳渝圭」。如果一個同音字也享有9折優惠，例如「俞小明」或「陳小圭」。此優惠只可使用一次，一桌只限六人，結賬時須在收銀櫃台前出示證明即可。

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消息一出，引來大堆台灣民眾急急腳走去戶政事務所改名，更有3名大學生把名字改成「鮭魚」放上網引發熱議，他們分別叫廖鮭魚、張簡鮭魚和劉品漢帥鮭魚。大部分網民認為他們既瘋狂又冒險，因為根據台灣法例一生人最多只可改名3次，每次需付50元新台幣($14港幣)，如果改鮭魚一次，再改回來一次就2次，所以他們只剩最後一次改名機會。有網民說：「如果是瞞著父母去改名的話，改天他們的父母去申請戶籍謄本時，應該既生氣又好笑。」

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不過，有網民懷疑照片的真實性。有網民問：「為什麼有辦法三個叫鮭魚放在同一張桌子上拍照？」有網民解釋因為他們是大學生，所以一起去改名。更有網民戲言期待他們的學生證姓名、老師點名的時候，以及他們寫考卷的名字。但有網民坦言名字雖改了，但人太多排隊食壽司郎，結果兩天卻排不進去。該網民說：「結果預約不到，一片沒吃到。」

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責任編輯：陳頌潔