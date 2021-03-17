【職場熱話】網民投訴面試時HR聽到他住在公屋就一臉不屑 大嘆：住公屋係原罪？

出身是不能決定的，近日就有網民在討論區發帖，標題為「住公屋係原罪？？in份工都被人歧視」，投訴HR在面試時聽到他住在公屋就一臉不屑。

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帖文一出，不少網民都為事主抱不平，「師兄，比係我一定不會返，難道成為同事還要被人歧視」、「這些人不就是高分低能，有錢也不選啟德」、「你住公屋分分鐘和他看的景色一樣」但亦有網民認為可能是事主想太多「是不是你敏感而已，可能他是因為你其他事不想和你聊。」

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責任編輯：黃苑筠