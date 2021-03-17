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【職場熱話】網民投訴面試時HR聽到他住在公屋就一臉不屑 大嘆：住公屋係原罪？

理財智慧 17:45 2021/03/17

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出身是不能決定的，近日就有網民在討論區發帖，標題為「住公屋係原罪？？in份工都被人歧視」，投訴HR在面試時聽到他住在公屋就一臉不屑。

【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處 【下一頁

點擊看面試經過：

    點擊圖片放大
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    +3

 

【網民熱話】有私樓解決人生九成煩惱？ 在親友面前更有尊嚴 網民：公屋都做到 【下一頁

帖文一出，不少網民都為事主抱不平，「師兄，比係我一定不會返，難道成為同事還要被人歧視」、「這些人不就是高分低能，有錢也不選啟德」、「你住公屋分分鐘和他看的景色一樣」但亦有網民認為可能是事主想太多「是不是你敏感而已，可能他是因為你其他事不想和你聊。」

 

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責任編輯：黃苑筠

公屋 歧視

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