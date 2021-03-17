【新股IPO】美佳音6939周四招股　一手入場費2727元

美佳音（新上市編號：06939）將於3月18日至23日招股，美佳音計劃發售1.25億股，招股價介乎1.15元至1.35元，集資最多1.68億元，一手（2000股）入場費2727元，公司預計於3月31日掛牌。獨家保薦人為民銀資本。

集團主要營運附屬公司珠海美佳音於2010年在內地成立，主要從事兼容打印機耗材芯片供應商。截至去年首4個月止，應佔利潤按年增112％至1308萬元（人民幣，下同）；收入按年增39.6%至5998萬元。

公司集資所得將51.4%用於加強產品開發力及多樣化、16.8％收購集成電路設計公司、16.8%縱向擴展擴大公司、2.5%加強銷售及營銷方面力度、2.5%加強後勤辦公室及10％作一般資金用途。

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記者：謝卓榮