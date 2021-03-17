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【Samsung發布會】中檔機市場「爭崩頭」　IDC分析師：Samsung力拓中高檔智能電話市場  

科技 22:05 2021/03/17

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IDC客戶端設備高級研究經理Kiranjeet Kaur接受專訪表示，Samsung以價格實惠Galaxy A系列進攻市場，足以與來自中國的競爭對手抗衡。

Samsung（三星）發佈會上，一口氣發布了旗下的中高檔智能電話系列的後繼機款，Samsung Galaxy A52，A52 5G以及高階版A72。

新機雖然比Samsung的旗艦產品的配置低一個層次，但鏡頭、拍攝及其他配套功能亦非常多元化。

>>>【Samsung發布會】三星推中高檔機皇　Samsung Galaxy A52 5G即將登陸香港

近來中檔智能電話市場非常蓬勃，IDC客戶端設備高級研究經理Kiranjeet Kaur接受專訪表示，過去3年裡面，中檔智能電話的板塊就佔去全球智能電話出貨量三分一。她指出，中檔智能電話受歡迎，是因為大眾希望升級電話時，不想花太多錢，但又想享受到較高的功能。「消費者對於少一個鏡頭或較低的屏幕像素，並未有太大問題。」

IDC客戶端設備高級研究經理Kiranjeet Kaur接受專訪表示，Samsung的Galaxy A系列價格落在100美元至600美元之間，去年該系列產品的出貨量，就佔去Samsung整體出貨量的三分二。

對於Samsung的中檔產品線愈來愈豐富，Kaur就表示，Samsung的Galaxy A系列價格落在100美元至600美元之間，去年該系列產品的出貨量，就佔去Samsung整體出貨量的三分二。「Samsung的旗艦產品的某些功能，就下放到該中檔產品線中。」例如Samsung大部分的200美元上下的機體都開始配有OLED屏幕，從前該配置只會在高檔旗艦中出現。

Samsung以價格實惠Galaxy A系列進攻市場，足以與來自中國的競爭對手抗衡。

Kaur解釋，其實市場並未有確實的行業準則去區分中檔電話市場。「一般而言，價格落在200美元至600美元之間的電話就稱為中檔電話。」超過600美元，就已經進入高檔電話市場領域。

記者：李彥煒

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