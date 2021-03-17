  • 27°C
香港時間 : 2021317日 (三) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗護照】國泰航空測試「檢測疫苗護照」航班

股市 17:15 2021/03/17

分享：

【疫苗護照】國泰航空測試「檢測疫苗護照」航班

多地推行疫苗接種計劃後，中國、歐洲多國都在醞釀「疫苗護照」可行性。國泰航空 （00293） 去年與美國聯合航空研究試行「電子健康護照（CommonPass Digital Health Pass）」。國泰表示，在本周一（15日）由香港前往洛杉磯的CX880航班，完成相關數碼平台技術最新測試，方便核實乘客、機組人員的病毒檢測及疫苗接種紀錄。

國泰航空表示，多位國泰機師及機艙服務員自願參與是次測試，使用CommonPass應用程式及出境前的快速PCR核酸檢測紀錄，建立數碼通行證，資料包括姓名、旅遊證件號碼、以及按照有關當局規定，在指定時間內於認可實驗室獲取的2019冠狀病毒病檢測陰性結果。

港府隔離機組人員檢疫引美國反制，國泰或成博奕棋子？可見【下一頁】

圖解國泰推「里數加現金」方式換機票常見問題，或看【下一頁】

    點擊圖片放大
    +12
    +11

國泰預計，疫情消退後旅客仍可使用數碼旅遊通行證輕鬆辦理登機手續，通行證可提升機場的運作能力。國泰去年已與機管局、總部位於瑞士的The Commons Project及Prenetics合作，在香港前往新加坡的航班測試。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示，國際旅遊因各地的旅遊限制而持續低迷。若要再度全面通關，旅客或需提供陰性檢測結果和疫苗接種證明，才能符合各地政府的出入境規定，會與業界夥伴合作，推動獲普遍認可的數碼旅遊通行證。

航空相關文章

相關文章：

【國泰裁員疑雲】國泰城圍板改裝空勤人員集合處　國泰：為試行電子健康護照準備

【疫苗護照】外交部駐港公署：接種國產疫苗可享簽證便利 周一起生效

歐盟將審議「疫苗護照」　西班牙首相桑切斯：歐盟所有成員國都支持

【疫苗護照】中國「國際旅行健康證明程式」上線

編輯：麥德銘

港股 機票 航空 機場管理局 國泰航空（00293） 國泰航空 疫苗 冠狀病毒 病毒檢測

上一篇文章

【大行報告】瑞信﹕料李寧實體銷售增幅跑贏Nike和Adidas 　評級上調為「跑贏大市」

下一篇文章

【業績│公用股】長建去年少賺三成、逾半跌幅為非現金項目　增派末期息至1.79元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄474億元、超額認購32.8倍
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
【新股IPO】嗶哩嗶哩「B站」通過聆訊後首公布初步招股文件　傳集資233億　股價升1.5%
【新股IPO】嗶哩嗶哩「B站」通過聆訊後首公布初步招股文件　傳集資233億　股價升1.5%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港0.7%阿里美股低港0.5%　恒指夜期升97點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港0.7%阿里美股低港0.5%　恒指夜期升97點（不斷更新）
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？