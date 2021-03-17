Google去年下架31億個違規廣告　涉及大量疫情相關詐騙內容

▲ 最近，Google發表年度廣告安全報告指，去年封鎖或刪除了近31億個違反政策的廣告内容。

過去一年內，全球受到新冠肺炎疫情影響，網絡詐騙及虛假消息不斷湧現。近日Google發表年度廣告安全報告指，去年網絡違規廣告數目及詐騙行為均有上升趨勢，該公司更封鎖或刪除近31億個違反政策的廣告内容，以及限制64億個廣告。

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疫情期間，網上湧現大量未經證實的謠言及虛假資訊。報告指出，Google去年下架近31億個違規廣告，當中包括8.67億個濫用廣告、2.04億個醫療保健和藥物相關等廣告內容。另外也阻截了9,900萬個與疫情相關的廣告，包括宣傳虛假疫苗或口罩短缺等內容。Google也表示，去年透過自動偵測技術，在13億個發佈商頁面中移除廣告，阻止廣告投放至160萬多個嚴重或持續違規的網站，當中大部分均涉及色情、危險及銷售等不當內容。

現時各國正在加強監管網絡廣告內容，Google指，今年首次發佈關於廣告受限內容政策的數據，其受限內容將根據地區、當地法例作出調整。例如，Google要求網上藥房參加認證計劃後，才能在指定國家及地區顯示合規的藥物廣告。

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Google廣告私隱及安全產品副總裁Scott Spencer表示，未來仍會致力完善廣告政策，為全球用戶建立安全可信的廣告生態。同時Google也引入多項新政策及計劃。包括廣告商身份驗證計劃，用戶可透過「關於此廣告 (About this ad) 」功能，得知廣告商名稱及所在地。另外也透過反詐騙技術，進行跨帳戶偵查，阻止合謀詐騙行為及可疑的廣告商。

責任編輯：李寶如