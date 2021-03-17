【網民熱話】股市最痛是輸在心態？ 網民：炒孖展唔好驚青

股市大起大落，有人因此盤滿砵滿，亦有人因此輸光身家。近日有網民於網上討論區發文，指自己雖然輸錢，但最氣是輸了自己。

樓主經歷：

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網民認為樓主其實是輸了短炒，如果長期投資一定可以回本，建議他「大跌先買入長揸」。不少人鼓勵樓主，懂得反省已經贏了別人一大步，接下來就要調整好心態。例如：「如果你預得要賺30%，咁你起碼要令自己敢坐艇30%先，否則下下賺5%就割禾青，跌10%又話要嚴守止蝕，最終只會蝕多過賺」。

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另外，有過來人表示樓主也可以多看投資書，當知識多了就能建立自信，再檢討自己的入場策略，優劣之處；如要止蝕或止賺應該如何處理。樓主可以參考鎖倉式做法，例如買夠50股或100股就停手，錯過了入市時機就隨它，不要高追，高追必輸。

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責任編輯：張瑋婷