  • 25°C
香港時間 : 2021317日 (三) 20:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】股市最痛是輸在心態？ 網民：炒孖展唔好驚青

理財智慧 19:39 2021/03/17

分享：

股市大起大落，有人因此盤滿砵滿，亦有人因此輸光身家。近日有網民於網上討論區發文，指自己雖然輸錢，但最氣是輸了自己。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

網民認為樓主其實是輸了短炒，如果長期投資一定可以回本，建議他「大跌先買入長揸」。不少人鼓勵樓主，懂得反省已經贏了別人一大步，接下來就要調整好心態。例如：「如果你預得要賺30%，咁你起碼要令自己敢坐艇30%先，否則下下賺5%就割禾青，跌10%又話要嚴守止蝕，最終只會蝕多過賺」。

【新股IPO】嗶哩嗶哩（B站）已通過上市聆訊 集資233億 招股前騰訊阿里目前共持股19%【下一頁

另外，有過來人表示樓主也可以多看投資書，當知識多了就能建立自信，再檢討自己的入場策略，優劣之處；如要止蝕或止賺應該如何處理。樓主可以參考鎖倉式做法，例如買夠50股或100股就停手，錯過了入市時機就隨它，不要高追，高追必輸。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

股票 孖展 長揸 網上討論區

上一篇文章

【大行報告】富瑞睇好快手廣告及電商業務　首予買入評級 目標價潛在升幅26％

下一篇文章

【新股IPO】嗶哩嗶哩（B站）9626周四起招股 入場費19959元　集資最多247億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人