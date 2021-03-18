【業績│公用股】長建去年少賺三成照增派末期息至1.79元　股價升不足1%

▲ 【業績│公用股】長建去年少賺三成、逾半跌幅為非現金項目 增派末期息至1.79元

長江基建 （01038） 公布，去年純利減少30%至73.2億元，逾半跌幅金額乃非現金項目，包括英國錄得非現金遞延稅項支出14億元，以反映該國維持19%企業稅率，而非早前頒佈的17%。長建同時為英國UK Rails及澳洲Energy Developments進行非現金折舊支出增加4億元；至於疫情相關影響則僅佔6億元。長建公布盈利倒退照增派息後股價靠穩，暫升近1%，報46.25元，成交1210萬元。

主席李澤鉅指，隨全球市場期待日常生活和活動回復正常，集團對旗下投資組合業務（尤其是非受規管行業）恢復增長感到樂觀，但集團的主要宗旨是在穩定與增長之間，以及在持續增加收益與維持理想負債水平之間取得平衡，在探索新擴展機遇時，集團將貫徹嚴格投資原則，於收購過程中不會抱有志在必得的心態，並將奉行嚴格的投資準則為整體投資組合提升價值。

港燈受券商追捧，花旗叫買，詳見【下一頁】

長建現價股息率5.4厘

長建末期息增加0.6%至1.79元，連同中期息0.68元，全年派息2.47元。以長建周三收市價45.9元計，股息率5.4厘。

若撇除上述非現金項目及疫情影響，長建去年溢利減少7%，主要由於包括Northumbrian Water在年內展開之新規管制度下溢利貢獻減少，以及匯兌損失。

同系電能亦增派末期息，詳見【下一頁】

英國業務溢利貢獻減少44%至26.03億元，除因企業稅率變動而產生非現金遞延稅項虧損外，Northumbrian Water新規管期於去年4月展開令收入下降，UK Rails的折舊支出亦增加，同時疫情亦帶動相關成本上升。長建稱，在充滿挑戰的宏觀經濟及低息環境下，監管機構訂定的條件嚴苛，集團在英國的水處理和天然氣受監管業務正經歷嚴格的規管重設程序。

澳洲業務的溢利減少11%至18.64億元，主要由於EDL的折舊支出增加及疫情影響。集團位於澳洲的受監管業務亦同樣面對規管重設安排，其中Victoria Power Networks、United Energy，及Australian Gas Networks位於南澳洲省和昆士蘭省的業務，則將於2021年7月踏入新規管期。

長建電能早前售葡萄牙風電項目，詳見【下一頁】

營運現金流增加2.6%至78億元

長建稱，去年透過收購展開多項業務擴展計劃，當中包括ista收購位於德國北部的Hildebrand & Schoenfeldt及德國巴特洪堡 （Bad Homburg） 的Krohn + Scheddel；Reliance收購位於加拿大薩斯喀徹溫省的Field P & H與TAS Plumbing，及位於大多倫多地區的Simply Smart資產組合。今年2月，Canadian Power亦宣佈簽訂一項協議，收購位於加拿大卑詩省Okanagan地區的兩個風電場。

集團稱，資產基礎持續增長，有助日後產生更多經常性現金流。長建去年溢利下降，惟來自營運的現金流增加2.6%至78億元。

相關文章：【長和系】長建額外認購英水務公司Northumbrian Water股份 總代價近48億元

相關文章：【長和旗下】和黃醫藥：香港上市暫無時間表 維持2024年扭虧目標

編輯：陳韻妍