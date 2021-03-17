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【肉素大戰】美國科羅拉多州宣佈「戒肉日」 內布拉斯加州定「肉食日」反擊

環球政經 18:11 2021/03/17

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素食主義近年大行其道，因為素食比肉食讓身體變得比較健康，但現時部分地區仍以肉食來作經濟來源。美國科羅拉多州宣佈並定下「戒肉日」（MeatOut Day），引起肉類產業為主的內布拉斯加州展開反擊，宣布同日為「肉食日」（Meat on the Menu Day），兩州上演一場素、肉之爭。

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事緣是科羅拉多州州長波利斯為鼓勵州內民眾的環保和健康意識，早前宣布把3月20日定為「戒肉日」。這項宣佈隨即令鄰近的內布拉斯加州州長里基茨發起「肉食日」表示向波利斯不滿。

里基茨指肉類是含豐富的營養並具高蛋白質的食物，而此舉正是對內布拉斯加州的生活方式進行直接攻擊。

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內布拉斯加州有「牛肉州份」之稱，牛肉產業是州的主要經濟來源，州內有大約4萬5千個農場。當地的就業人口中有四分之一均從事農產業，為當地經濟每年貢獻210億美元，當中更有一半收入來自肉製品，因此素食主義會對當地造成嚴重的經濟衝擊。 

不過「戒肉日」在科羅拉多州亦帶來不少爭議，批抨沒有為農產業思考。有飼養業組織號召市民當天到餐廳點選自己最喜愛的肉食，亦有人計劃舉辦燒烤大會，鼓勵大家煎一塊牛扒，以支持農產業。

 

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責任編輯：羅浩濂

牛肉 素食 經濟

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