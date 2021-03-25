【兩大巨頭】阿里巴巴確認在騰訊微信開淘寶特價版小程序 　阿里：期待與騰訊合作

▲ 內地媒體報道，阿里巴巴計劃在騰訊旗下的微信開通淘寶特價版小程序。

內地兩大科網巨頭騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 一向被視作競爭關係，旗下大多數產品互不相容。阿里巴巴副總裁、C2M事業部總經理七公今日（25日）表示，的確提交了淘寶特價版小程序的申請，期待和騰訊的合作，但申請仍在審批中。

內地媒體上周報道，阿里巴巴計劃在騰訊社交應用微信（WeChat）上開通淘寶特價版（Taobao Deals）小程序，並即將開通微信支付。

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內地《界面新聞》此前以用戶身份詢問淘寶特價版客服，淘寶特價版表示，微信小程序仍在內部試用，目前尚未對會員開放。該客服稱，小程序正在測試和完善，完善後就會上線，但現時還沒有具體的上線時間。

另外有內媒訪問淘寶特價版多個商家，得到的反饋是目前只有部分商家接收到相關通知，大部分商家對相關事件並不知情。

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淘寶特價版為阿里巴巴在2018年推出的手機應用程式，主打低價特賣，主要針對三綫或以下城市鄉鎮的下沉市場。根據阿里巴巴披露的數據，淘寶特價版至去年底，年度活躍消費者已超過1億，去年12月月活躍用戶亦突破1億。

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編輯：陳健婷