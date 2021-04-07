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【兩大巨頭】阿里巴巴「閒魚」再傳開騰訊微信小程序 證實淘寶特價版已申請、「期待與騰訊合作」

新經濟追蹤 11:19 2021/04/07

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繼淘寶特價版後，阿里巴巴旗下「閒魚」也傳在騰訊旗下微信開小程序。

內地兩大科網巨頭騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 一向被視作競爭關係，經常陷「二選一」爭議，旗下大多數產品互不相容。不過阿里巴巴近期相繼有產品傳出申請開通騰訊旗下微信小程序，內媒最新報道，除了淘寶特價版外，阿里巴巴旗下的閒置物品交易平台「閒魚」亦向微信提交了小程序申請。通過後，平台將支持用戶在小程序內購買閒置物品、在用戶間分享連結，提升購物分享體驗。

內地媒體上月曾報道，阿里巴巴計劃在騰訊社交應用微信（WeChat）上開通淘寶特價版（Taobao Deals）小程序，並即將開通微信支付。阿里巴巴副總裁、C2M事業部總經理汪海（七公）後來證實，阿里巴巴已提交淘寶特價版小程序的申請，期待和騰訊的合作，但申請仍在審批中。

阿里巴巴旗下UC瀏覽器遭內地下架　央視點名涉虛假醫藥廣告問題【下一頁】

內地《界面新聞》此前以用戶身份詢問淘寶特價版客服，淘寶特價版表示，微信小程序仍在內部試用，目前尚未對會員開放。該客服稱，小程序正在測試和完善，完善後就會上線，但現時還沒有具體的上線時間。

另外有內媒訪問淘寶特價版多個商家，得到的反饋是目前只有部分商家接收到相關通知，大部分商家對相關事件並不知情。

騰訊績後券商對目標價存分歧，詳見【下一頁】

淘寶特價版為阿里巴巴在2018年推出的手機應用程式，主打低價特賣，主要針對三綫或以下城市鄉鎮的下沉市場。根據阿里巴巴披露的數據，淘寶特價版至去年底，年度活躍消費者已超過1億，去年12月月活躍用戶亦突破1億。

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編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 微信支付 微信 淘寶 阿里巴巴－SW（09988）

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