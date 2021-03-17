近半共和黨支持者唔想打疫苗 特朗普呼籲接種

美國早已展開新冠疫苗接種計劃，雖然政府不斷宣揚，但仍有不少人對新冠疫苗抱有懷疑。美國前總統特朗普近日呼籲，其共和黨支持者接種新冠疫苗，並高呼疫苗安全有效，以回應有多名共和黨人公開拒絕接種新冠疫苗。特朗普試圖以此，增加黨內支持者對接種新冠疫苗信心。

全球首位疫苗寶寶出世 母女同有抗體 【下一頁】

除共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）及眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy） 於去年12月公開接種新冠疫苗外，仍有大部分共和黨議員拒絕接種疫苗。據悉部分黨員認為接種新冠疫苗後帶來的風險大於感染新冠病毒、部分人表示則希望待特定群體先接種、亦有人曾感染新冠肺炎後康復，因帶有抗體而放棄接種疫苗。

美國民調顯示，特朗普支持者中，有47%人沒有考慮接種新冠疫苗、更有49%的共和黨支持者表明拒絕接種疫苗，人數遠高於拜登及民主黨支持者，分別只有1成及6%表明不會接種疫苗。

特朗普接受霍士新聞訪問時表示，新冠疫苗作用「很好」（great），而且安全有效，呼籲及推薦給所有支持者接種新冠疫苗。事實上，即使特朗普曾感染新冠病毒並帶有抗體，但他及妻子梅拉尼婭（Melania Trump）於今年1月仍接種疫苗。

福西促請特朗普 呼籲支持者打疫苗 【下一頁】

此外，特朗普亦是首次公開呼籲及支持美國民眾接種新冠疫苗，此前他一直對該問題保持沉默，未有公開發表接種疫苗意見。

總統拜登（Joe Biden）、美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）及白宮發言人普薩基（Jen Psaki） 亦先後發聲，希望特朗普呼籲支持者接種新冠疫苗，加快疫苗接種進度。

責任編輯：郭麗明