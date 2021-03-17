【德州大停電】三星奧斯汀半導體廠停工長達1個月　料損失逾27億元

▲ 美國德州遭遇嚴重暴風雪並造成大停電，三星電子位於德州奧斯汀的半導體廠被逼停工長達1個月。

美國德州遭遇嚴重暴風雪並造成大停電，三星電子位於德州奧斯汀的半導體廠被逼停工長達1個月，分析師估計所造成生產損傷高達約4000億韓圜（約3.5億美元或27.3億港元）。《韓聯社》報導，三星奧斯汀晶圓廠Line S2目前已恢復水電供應，但為進行設備檢修，至今尚未恢復正常生產水準。該工廠自2月16日來已停擺1個月，是有史來第一次三星旗下有半導體工廠生產中斷長達1個月。

德州大停電 三星、恩智浦等半導體廠傳需數周復工 【下一頁】

Line S2晶圓廠主要生產RFIC（射頻積體電路）、面板驅動芯片（DDIC）、SSD（固態硬碟）、控制器、影像感測器及其他使用14奈米至65奈米製程技術的微處理器產品。

三星：半導體行業嚴重失衡 或延後推出Galaxy Note旗艦手機【下一頁】

南韓元大證券（Yuanta Securities Korea）分析師Lee Jae Yun發布報告表示，奧斯汀廠晶圓月產能估計有10萬片，因生產停擺而造成的損失可能約4000億韓圜。他指出，根據媒體報導，該工廠可能會在4月中旬恢復晶圓生產，所以這可能對該公司第二季非記憶體業務盈利產生負面影響。

根據三星，2020年奧斯汀廠營收為3.9萬億韓圜，純利為9220億韓圜。首爾KTB Investment & Securities分析師Kim Yang-jae預料，三星德州工廠至少還需4到6周時間才能恢復正常水準。Kim稱，考慮到非記憶體產品的交貨期（lead time）通常需2或3個月，認為奧斯汀廠的生產進度面臨為期4到5個月的干擾。

韓亞金融投資分析員Kim Kyung-min 調低三星首季經營利潤預測，由3.7萬億韓圜調低至3.57萬億韓圜，主要因為料三星邏輯芯片業務經營利潤急跌。

另外，TrendForce表示，冬季風暴對高通RFIC產量的影響，預期將在今年第二季顯現，將導致該季5G智能手機產量減少30%，但第2季整體智能手機產量因而減少的幅度應只有5%左右。

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編輯：吳敏芳