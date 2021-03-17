【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元

▲ 國產大牌華為（Huawei）目前雖然在手機及電信設備事業失利，但是華為一直都擁有不少5G技術相關專利，近日有傳，華為決定向蘋果、三星（Samsung）等收取5G技術專利費用。

國產大牌華為（Huawei）目前雖然在手機及電信設備事業失利，但是華為一直都擁有不少5G技術相關專利，近日有傳，華為決定向蘋果、三星（Samsung）等收取5G技術專利費用。

按《彭博社》報導，美國政府雖極力阻止華為的網路設備被採用，華為要營運下去，就要擴闊收入，因此開始向一些手機設備商收取5G技術專利費。

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唯華為亦表示，將收取比高通（Qualcomm）、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）等競爭對手更低的5G專利費用。報導亦指出，華為應該在2019年至2021年間收取約12億美元至13億美元的專利許可費，但是華為並未具體說明這些費用，是來自哪些5G專利。不過華為智慧財產權部部長丁建新則向《彭博社》表示，每部手機的專利授權金上限為2.5美元。

全球進入5G時代，應用開始廣泛，連網汽車、智能家居等領域都會用到。雖然華為在與智能手機相關領域暫時處於下風，但華為是5G標準委員會的主要參與者，且擁有多項5G相關專利，往後的發展還尚有待確定。

而丁建新也指出，未來華為將會靈活運用各種5G產品（專利）的價格，一路從水錶到智慧汽車專利統統都有。但是現在唯一能確定的是，華為對每部5G電話，收取最高2.5美元的專利費用。

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責任編輯：李彥煒