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【業績│公用股】電能去年少賺14%末期息增至2.04元　現價股息率6.3厘

股市 16:41 2021/03/17

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【業績│公用股】電能去年少賺14%末期息增至2.04元　現價股息率6.3厘

電能實業 （00006） 去年純利下跌14%至61.32億元，主要因素為英國重新計量遞延稅項負債而產生一次性非現金支出約7.8億元，其他因素包括：（1） 集團在中國內地兩座燃煤發電廠的合作經營期屆滿後，當地業務貢獻減少；及 （2）新型冠狀病毒疫情對業務帶來輕微負面影響。年內，集團出售葡萄牙Iberwind業務錄得一次性收益，局部抵銷溢利跌幅。 

電能末期息增加0.5%

電能末期息增加0.5%至2.04元；全年股息升0.4%至2.81元。以電能收報44.65元計，現價股息率6.3厘。

英國業務方面，受疫情影響，加上英國企業稅率仍維持在19%的水平，而非按原先頒佈的法例降至17%，令集團作出一次性非現金調整，導致溢利減少29%至24.6億元。

澳洲業務溢利減少8%至13.29億元，雖然當地營運公司的基礎業務表現良好，但疫情帶來的負面影響抵銷部份溢利貢獻。年內澳洲業務在規管重設上取得對公司有利的結果，並推動配電網絡轉型，提高綠色能源比例。

大行看好港燈前景，花旗籲買入港燈【下一頁】

主席霍建寧指，儘管集團的業務模式抗逆力強，但疫情對經濟的衝擊勢將持續一段時間，預計對集團未來的短期表現構成影響，而在宏觀經濟不明朗的陰霾下，加上加權平均資金成本偏低及應對氣候變化的遠大目標，將為集團旗下業務即將展開的新一輪規管重設帶來挑戰。

他認為，現時資本成本偏低，令信貸溢價下降，導至資產價格膨脹，但集團流動資金充裕，可隨時物色任何規模而又符合集團投資準則的機會。

相關文章：【業績│公用股】港燈去年純利升17.4%末期息不變　現價股息率4.1厘

相關文章：【收息股】中電：今年派息政策審慎、未考慮派特別息　盡量減低電費調整對市民的影響

 

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 純利 電能實業（00006）

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