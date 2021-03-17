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【網絡安全】LINE爆私隱漏洞　中國軟件工程師偷查看日本用戶資料

科技 16:45 2021/03/17

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日本傳媒今（17日）指出，至少4名中國技術人員在系統開發過程中，在未經LINE日本用戶同意下，進入個人資料數據庫，查看用戶姓名、電話號碼、電郵、LINE ID、訊息與照片等。

通訊應用程式LINE被爆出現漏洞！日本傳媒今（17日）指出，LINE在2018年把系統管理業務外判給一間上海公司負責，其後至少4名中國技術人員在系統開發過程中，在未經LINE日本用戶同意下，進入個人資料數據庫，查看用戶姓名、電話號碼、電郵、LINE ID、訊息與照片等。

【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）

【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況

日本LINE證實，至少4名中國技術人員在未獲授權的情況下，在2018年夏天到今年2月下旬進入日本的用戶資料庫至少32次，查閱日本Line用戶的個人訊息，包括姓名、電話號碼及身份。而目前該企也正確認他們查閱了哪些資料。

同時，LINE已向日本私隱保障部門報告事件，其母公司Z Holdings已決定成立內部委員會調查事件。根據日本法例，在未獲用戶同意下，不得將用戶資料轉移至海外國家。

LINE目前在日本約有8600萬用戶，接近70%民眾正在使用。朝日新聞指，LINE不僅讓用戶互傳訊息，各級政府也透過LINE提供服務，已可視為「社會基礎設施」。

【Signal】Signal疑遭內地封鎖　內地用戶需翻牆使用

責任編輯：曾曉汶

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