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【移民澳洲】剝削國際留學生員工 悉尼台式飲品店被罰35萬港元

環球社會熱點 16:57 2021/03/17

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，令移民澳洲成為熱話。過往不少香港人選擇前往澳洲移民或升學，澳洲最大城市悉尼更是熱門選擇，不少學生更會在當地勤工儉學。悉尼一間台式飲品店今日因剝削員工被罰6澳元（約36萬港元），被剋扣工資的員工多數為國際留學生，其中還有臨時簽證持有人。澳洲當局表示，嚴懲目的是向僱主發放，必須按合法權益支付員工薪酬的信息。

位於悉尼市中心George Street的Cinema City「日出茶太」（Chatime）分店，被指於2017年1月至11期間剋扣共17名員工工資。涉事員工每小時的工資僅介乎13澳元（約78港元）至18.55澳元（約111港元），低於澳洲政府規定，21歲或以上員工每小時法定最低工資19.84澳元（約119港元）。

移民如何獲澳洲教師移民簽證資格？ 【下一頁】

員工被剋扣還有臨時工補貼，以及特別制服津貼金。他們於公眾假期上班，也沒有獲按照節假日補薪標準支付的薪酬。澳洲規定若員工不獲帶薪假日，最低工資應為每小時24.8澳元（約148.8港元）。涉事員工中有8人年齡在20歲或以下，其餘9人都是臨時簽證持有人，當中多數為國際留學生。

聯邦巡迴法院向經營該分店的Panol DC Pty Ltd公司，罰款4.16萬澳元（約25萬港元）。而兩名公司總監克魯茲（Carlo Benjamin Dela Cruz）以及Leiden Emmanuel Panol，分別罰款6,600澳元（約4萬港元）及9,600澳元（約5.8萬港元）。

莫里森：港人申請澳洲永居需持適當技能 【下一頁】

公平工作調查專員公署（Fair Work Ombudsman）專員帕克（Sandra Parker）指，今次嚴懲目的，是要向僱主發放「必須按照合法權益支付員工薪酬」的重要訊息。他表示違反最低工資標準是不可接受的，據悉快餐店和連鎖加盟店企業通常僱用弱勢年輕員工，和臨時簽證持有人。令這些企業更容易出現剝削員工的情況，未來將會加強對這些企業的巡查執法。

澳洲聯邦政府正推動一項新勞資關係框架改革，以打擊嚴重剝削工資。在相關改革議案中，若一旦犯下剝削員工刑事罪行，如故意少付員工薪酬等，最高可面臨監禁4年，及罰款110萬澳元（約660萬港元）。

責任編輯：李俊儀

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