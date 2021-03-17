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【虛擬資產】證監會受理4宗虛擬資產平台牌照申請

Hot Talk 16:35 2021/03/17

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【虛擬資產】證監會受理4宗虛擬資產平台牌照申請

虛擬資產在全球認受性不斷提升，政府去年12月發出首個虛擬資產交易平台牌照。財經事務及庫務局局長許正宇在立法會回覆議員提問時表示，虛擬資產平台發牌制度推出至今，共有4宗申請獲證監會正式受理，目前正檢視其他申請，而證監會未有就牌照數目設定上限。

許正宇指，審批牌照時，證監會會考慮申請者的業務經營模式、申請者是否符合「適當人選準則」、是否具備達到監管標準的能力等因素，有關申請者需有能力達到與持牌證券經紀商和自動化交易場所相若的監管標準。

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此外，考慮到虛擬資產的性質及風險，證監會亦會考慮申請者在保管資產、網絡保安、客戶盡職審查、打擊洗錢、預防市場操控及違規活動和產品盡職審查等方面的能力。

許正宇又稱，虛擬資產交易所以外的虛擬資產活動現時在香港並不普遍，有關場外交易活動往往涉及金融機構（以兌換至法定貨幣），因此可透過金融機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施掌握有關交易的資金流向，當局會密切留意有關交易活動的發展情況，適時考慮相應的規管。

相關文章：【虛擬銀行】livi加碼扣帳卡簽帳回贈　最多可獲贈8000元現金回贈

相關文章：【虛擬資產】OSL獲證監會發牌後　完成首筆虛擬資產交易

 

編輯：陳韻妍

 

虛擬貨幣 虛擬銀行 虛擬貨幣種類 金融機構 許正宇 立法會 證監會 財經事務及庫務局

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