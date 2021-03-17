【網民熱話】鐵閘外安裝探體溫機 體溫過高唔准返屋企？ 網民：偷雞做補習社？

因應疫情，政府規定多個公眾地方或商場入口都設有直立式紅外線體溫探測器。近日有網民在網上討論區發文分享，公屋單位門外也安裝一部體溫探測器，同時附上兩樽消毒酒精，並貼圖為證。

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不少網民認為可能此屋偷雞做補習，所以入屋前先探熱，後填健康申報表。有網民詳細地寫出操作步驟：「入屋探熱，填健康申報表，scan安心出行，消毒雙手，並出示24小時內核酸檢測證明，在房內檢疫14天，之後先開始活動。」有網民戲言，出現漏洞！分分鐘被有心人借高溫不回家，有人搞笑地說：「難怪阿爸日日話自己體溫高，乘機不回家。」更有網民認真問：「無二維碼，可不可以填個人資料？」

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責任編輯：陳頌潔

