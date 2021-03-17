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【新冠肺炎】懷孕母親接種疫苗嬰兒同獲抗體？ 以色列研究20名第三期懷孕婦女 發現胎盤將抗體傳至胎兒？

環球政經 16:30 2021/03/17

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當市民還在考慮是否接種新冠疫苗的時候，以色列一項研究就指出原來還在母體的嬰兒，或可以透過母體接種疫苗，研究指晚期妊娠的孕婦完成接種兩劑新冠疫苗後，抗體可傳給胎兒，變相令胎兒間接接種疫苗。

港府增更多優先接種疫苗組別 逾12萬人網上預約 籲市民盡早接種：【下一頁

根據外媒報道這研究由耶路撒冷哈達薩大學醫學中心（HadassahMedical Center）負責，並於上月進行，研究對象為20名在第三期懷孕時，接種輝瑞BioNTech疫苗的孕婦。在採驗之中，研究人員發現母親及新生嬰兒身上都驗到有抗體，相信是透過胎盤將抗體傳到胎兒。

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與此同時，BioNTech已開始進行涉及4000名孕婦參與的研究，評估新冠疫苗對孕婦的安全性和有效性，並研究孕婦接種疫苗後，是否可向嬰兒轉移抗體。美國早前一項正等待同行評審的研究發現，孕婦接種核糖核酸mRNA的新冠疫苗（BioNTech和莫德納疫苗），抗體可通過胎盤或母乳轉移至嬰兒。

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責任編輯：翁嘉陽

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