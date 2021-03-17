【BNO移民英國】司機非自僱 Uber要出糧兼提供員工福利

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成熱話，當地就業環境受關注。Uber早前就司機的身分在英國展開訴訟，最終於上月被裁定司機為公司員工，意味Uber需要為司機支付薪金及提供員工福利。不過，Uber表明收費不會因而增加。

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周三（17日）開始，Uber將為司機提供英國最低工資，每小時8.72英鎊（約94港元），以及其他如有薪假期﹑退休金及醫療保險等福利。Uber旗下現時共有約7萬名司機，他們全數將受惠於上述措施，更可以自然選擇工作時間及地點。

Uber曾表示公司只是第三方的預約平台，司機屬於自僱性質，若司機被視為公司員工，受薪時間亦只有在接送客人的駕駛期間。因此在等候客人時，司機不會獲得薪資。所以，有司機不滿而入稟要求Uber不應把他們視作自僱人士。英國法院上月裁定司機屬Uber員工，而只要司機登記出勤，Uber便要支薪，直至登記下班為止。

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Uber形容裁決為行業有關司機職位訂立更清晰的職涯指引，並表示公司只是私人聘雇行業的一小部分，希望日後行內其他公司能夠效法，一同改善員工的工作環境。

責任編輯：吳漢培