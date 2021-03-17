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【單位有相睇】業主賣樓移民　撞正移民回流買家　回流港人為求安居　花900萬買將軍澳私樓

股樓投資 16:49 2021/03/17

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近日市場連錄「移民賣樓」的成交，其中有將軍澳維景灣畔業主，因計劃移民加拿大，決定賣樓，有趣的是，買家是一名從加拿大回流的人士。美聯林振聲說，維景灣畔13座高層H室，實用面積約503平方呎，兩房間隔，最近以900萬元易手，實用呎價約17,893元。

代理續說，原業主為一名退休人士，打算移民至加拿大，決定賣樓套現，於去年底開始放盤，原叫價950萬元，放盤三個多月，終減價50萬元，以900萬元易手，與2016年的600萬元購入價相比，原業主現帳面賺300萬元，物業期內升值50%。

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有趣的是，據聞新買家是一名從加拿大回流的人士，由於維景灣畔鄰近家人，而且上址座向西南、望山景及海景，故斥資入市。從代理提供的單位相片所見，單位間隔四正，有梗廚，而且外望山景、少許海景、及樓景。（見上圖）

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撰文 : 黃卓賢

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