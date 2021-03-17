【職場熱話】 學歷貶值 大學畢業做地盤更好？網民：手停口停根本無得比

本來在香港找工作已經十分困難，一到疫情時期就難上加難。近日有網民於網上討論區發文，指香港找好工作靠關係，大學生做地盤工人更好。

樓主覺得，在香港找好工作是100％依靠人事關係，就算可以有面試機會，也只是「陪跑」，冠軍一早內定了。他曾經在經濟日報上看到有科大金融計量學學士畢業後成為了紥鐵工人。而他自己也是理大碩士畢業，最後也是成為了地盤工人。所以他建議大家可以考慮做地盤工人，至少有高收入。

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樓主又指，「唔辛苦得唔到世間財，大學畢業已經等於30年前小學畢業了」，大學學歷能夠用錢買回來，有學位就已經足夠了。至於能不能找到辦公室工作？就看本人有沒有人際關係了。

不少人不同意樓主看法，指沒有學歷一定找不到工作，雖然招聘廣告上寫着只需要中五、中六畢業，但實際上都是請大學畢業生。而且，大學是學習的地方，而不是學店，不應用工作或收入來衡量價值。辦公室的工作十分穩定，地盤工人日曬雨淋，手停口停，根本不能相比。

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責任編輯：張瑋婷