【BNO移民英國】解封勢釋放民眾銀行存款 料出現報復式消費

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成熱話，當地經濟受關注。因疫情長期處於封鎖狀態的英國零售業，經歷一年風風雨雨後或迎來彩虹。英國民眾在疫情下消費機會大減，存款水平顯著上漲，隨着英國逐步解封，有智庫研究發現，壓抑多時的購買力將在解封後獲得釋放，英國將出現報復式消費情況。

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英國智庫經濟及商業研究中心（Centre for Economic and Business Research，CEBR）及儲蓄服務公司Scottish Friendly共同發表報告，指疫情下英國民眾活動受限，減少消費，因而積累的存款達1920億英鎊。

研究訪問了近4000人，並對過去50年的存款數據進行分析，希望推算出一旦解封後的消費情況，得出的結論是，英國將出現報復式消費，約4分1存款，即約500億英鎊會一下子釋放，用於消費上。

新一輪消費潮，哪些行業最受惠？調查發現，34%的計劃今年增加消費的英國人有意去旅行，另有28%民眾計劃增加餐飲方面的消費。

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Scottish Friendly顧問Kevin Brown形容，英國人在過去12個月存下來的錢，正在銀行的靜候防疫限制解除，大部分人都希望花錢在渡假、外出用餐及購物上，多個行業都會受惠。

不過，他亦警告，這有機會令通脹壓力明顯增加，若低息環境維持，通脹或超出英倫銀行的2%目標，並難以控制，令普羅大眾受害。

責任編輯：林建忠