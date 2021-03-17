【教育積木人@iM網欄】育成講「故」仔講「故」女：從繪本學習語言，促進親子關係

相信家長與小朋友都有不少講故仔的經驗。有沒有想過，將講故仔的主導權放回子女手上？家長要怎樣做才能促進孩子成為講故仔的專家？現在跟家長介紹「對話式閱讀」（Dialogic Reading）的方法，讓我們進一步了解一下如何促進孩子成為講故仔的專家。

不少研究發現，繪本能夠幫助孩子的語言、認知及情緒社交發展。幼兒能夠透過閱讀及理解繪本的內容，從中學習。「對話式閱讀」由美國心理學家 Whitehurst及團隊設計，此手法是結合閱讀和親子互動的共讀活動，從而提升孩子的語言能力（Literacy skills ）。本地相關研究指出，這個方法能夠提升孩子的閱讀興趣、口語詞彙量及書面語的認識。除此之外，這方法亦能夠強化正面的親子關係及親子教養技巧。

家長只需要掌握（PEER）四個共讀步驟，以及（CROWD）五種提問方式，便可以做到「對話式閱讀」了。

第一、提問（ P rompting）：家長可選用以下不同的 CROWD 方式，就故事內容發問，引導孩子表達讓對故事內容的看法，並從故事的脈胳或圖畫中找出答案。有時候孩子的理解能力有限，未必能夠明白問題，即時作答，家長不用心急，「對話式閱讀」的重點不是分對與錯，而是提升孩子的閱讀興趣，故此家長可以給予孩子充份時間回應，甚至可以在需要時，運用動作、聲音或圖畫提示，協助孩子勾起故事細節，繼而表達，讓孩子更明白故事字裡行間的意思，或人物內心的想法。

CROWD 提問方式 內容 提問例子 C ompletion（填充式） 家長在閱讀時，將故事的句子在某個位置暫停，讓孩子嘗試承接句子，說出某個字、詞或短句，使文句變得通順。 家長：小豬見到豺狼後，之後佢地__________。 R ecall （回想式） 邀請孩子回想故事內容，讓孩子說出故事當中的某些內容。 家長：故事中，第一隻小豬（大哥）既屋係用咩野物料起嫁？ O pen-ended（開放式） 家長鼓勵孩子利用自己的說話，回應故事的內容。 家長：豺狼而家做緊 d 咩？ W h-Question（六何式） 家長使用「何時」、「何地」、「何人」、「何事」「為何」、「如何」為首的問題，引發孩子對繪本的內容作出口語回應。 家長：豺狼幾時爬入去間屋度？豺狼想係邊個位置走入小豬既屋企呢？當時有邊個係間屋度呀？點解豺狼最後會大叫既？剛才發生了甚麼事？ D istancing（轉化式） 家長透過提問，讓繪本的內容與自身的生活經驗連結。 家長：平時有陌生人按門鐘時，應該點做好呢？

第二、回饋（ E valuation）：就着孩子的回答，給予具建設性的回應，當孩子正確回答時，欣賞及鼓勵孩子「講故仔」的表現，例如﹕「你真的很用心閱讀故事」、「你真的很認真地聆聽故事」等。 當孩子未能準確回答時，欣賞他的嘗試，並具體引導孩子共同於繪本中尋找答案，例如﹕「我見到你很努力，不如我們從另一個角度看這個故事⋯⋯」等。當孩子找到後，家長亦需要給予即時及具體的讚賞。

第三、擴展（ E xpand）：家長可以就孩子的回應加以擴展，讓句子結構變得更完整、或將表達內容變得更豐富，這樣便可以讓孩子更能夠掌握中文的語法結構，並且能夠豐富其詞彙量，讓孩子對於同一事物，學習到更豐富的表達方式。

第四、複述（ R epeat）：鼓勵孩子複述剛才已擴展的句子，讓孩子能夠應用新學習的表達方式。

綜合以上步驟，以下將以《三隻小豬》的故事，利用 PEER 步驟作進一步的闡述。

PEER 「對話式閱讀」步驟 對話式閱讀流程舉隅 P rompting 提問 家長問：「點解豺狼最後會大叫既？」（六何式：為何） 孩子回答：「比水燙親」 E valuating 回饋 家長回應說：「係喎，你好細心喎！」 E xpand 擴展 家長回應說：「豺狼想從煙囪偷入小豬既屋企，點知跌左落去小豬煲緊既滾水度，令佢好痛，所以佢就大叫咗出黎啦！」。 R epeat 複述 家長指著豺狼大叫的圖再問一次：「點解豺狼最後會大叫既？」 讓孩子（複述）：「豺狼想從煙囪偷入小豬既屋企，點知跌左落去小豬煲緊既滾水度，令佢好痛，所以佢就大叫咗出黎啦！」

只要家長於閱讀繪本時，按孩子的需要和能力，靈活地穿插以上 PEER 步驟於講故仔的歷程中，引發孩子對故事內容的聯想，同時亦能夠協助孩子運用自己的方法來表達他們對故事的看法。就坐言起行吧！家長不妨每星期抽取少許時間，與孩子共同閱讀繪本，一起培育講「故」仔講「故」女！

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢 Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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