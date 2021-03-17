【職場熱話】公司權鬥令職場小薯要即日到上海公幹　事主：上司上到位 都不會加我們人工

工作要出差是常有的事，近日就有網民在討論區抱怨公司突然間要他去上海工作，還要即時出發。事主稱原以為只是上司之間的權鬥，「但沒想到會搞到我們這班下屬。」

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幸好，事主後來在回覆中提及，由於申請需時，行程會推遲至下星期才出發。另外，有不少網民詢問事主需否隔離21日，不過事主就回應指工作的行業可豁免隔離，但就要先進行冠狀病毒檢測。

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帖文引來網民迴響，不少網民都勸籲事主「唔好制」，「我朋友都是這樣被人叫上深圳，又是說一兩個星期，結果搞了半年才可以回香港，回到香港又跟不到香港的工作」、「我就覺得怎樣都『唔好制』，但現在可不可以『唔制』先」、「坐順了又請不到人……樓主team人可能正式進註上海分部。」

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責任編輯：黃苑筠