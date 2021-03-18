【C家教路@iM網欄】整體市況未明朗 A股表現拖累港股

港股方面，受國內資金流收緊所影響，近日成交量都出現下降情況， 周二港股只錄得約1,500億成交。 盡管恒生科技指數該日出現反彈，但低成交量令形勢難以判斷， 整體市況大方向欠奉。其中原因為A股走勢相對較弱， 近日表現近乎「股災級」， 當美股納指及道指本年至今表現已企穩正數，A股滬深300指數及 深證成指仍為負增長。當中某些在指數內市值為龍頭的公司， 於本周一更跌逾6%，情況慘不忍睹。 始終國內資金流仍未出現向好的指標，早前的「基金抱團股」 被骨牌式拋售也是無可奈何，暫時唯有繼續觀望情況。

雖然美股及港股表現短暫企穩， 但一向象徵通脹預期的平衡通脹率近日仍屢創歷史新高， 這個美債減去抗通脹債券的利差指標一天未有放緩， 長期的債息都難會大幅下降， 因此長息的趨勢在缺乏聯儲局的干預下， 相信繼續上升的機會仍存在。因此，筆者仍然以較保守的打法， 一邊尋找進攻舊經濟的機會，一邊繼續調整新經濟的倉位， 維持一定現金水平，等待更好的時機再出發。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時未持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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