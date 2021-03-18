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【C家教路@iM網欄】整體市況未明朗 A股表現拖累港股

名人薈萃 08:01 2021/03/18

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美股上周開始反彈，截至筆者周二（16日）撰稿時，納指從近期低位反彈逾8%，一來1.9萬億美元的經濟刺激方案已獲美國總統拜登簽署，無論對股票市場，還是實體經濟都有幫助，二來市場正關注的10年期美國國債收益率的急速上升暫時有放緩跡象，多日維持於1.6% 左右水平。未來市場將會更關注本周美國聯儲局議息的姿態，除了對國債收益率曲線的看法外，尤其歐洲央行已聲稱將加快買債速度，市場會因此對聯儲局在買債上的部署更加注視。

港股方面，受國內資金流收緊所影響，近日成交量都出現下降情況，周二港股只錄得約1,500億成交。盡管恒生科技指數該日出現反彈，但低成交量令形勢難以判斷，整體市況大方向欠奉。其中原因為A股走勢相對較弱，近日表現近乎「股災級」，當美股納指及道指本年至今表現已企穩正數，A股滬深300指數及深證成指仍為負增長。當中某些在指數內市值為龍頭的公司，於本周一更跌逾6%，情況慘不忍睹。始終國內資金流仍未出現向好的指標，早前的「基金抱團股」被骨牌式拋售也是無可奈何，暫時唯有繼續觀望情況。

雖然美股及港股表現短暫企穩，但一向象徵通脹預期的平衡通脹率近日仍屢創歷史新高，這個美債減去抗通脹債券的利差指標一天未有放緩，長期的債息都難會大幅下降，因此長息的趨勢在缺乏聯儲局的干預下，相信繼續上升的機會仍存在。因此，筆者仍然以較保守的打法，一邊尋找進攻舊經濟的機會，一邊繼續調整新經濟的倉位，維持一定現金水平，等待更好的時機再出發。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時未持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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