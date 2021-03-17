【新冠肺炎】政府下令食肆需「每小時換氣6次」　黃家和：大部分不達標　批措施倉卒

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和批評措施倉卒，全港1萬多間食肆難以全部在限期前符合相關規例。

早前尖沙咀K11 MUSEA食肆「名潮食館」爆出新冠肺炎群組，被指店內鮮風量不符牌照要求。政府下令全港堂食5月1日前需要加強通風，安裝空氣淨化設備等；違者需要罰停晚市堂食，以及每桌最多2人。業界認為措施倉卒，食肆難以短時間內改動店內鮮風系統。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和批評措施倉卒，全港1萬多間食肆難以全部在限期前符合相關規例。他估計，現時大部分食肆都未能符合政府規定的「每小時換氣6次」。食肆需要先委託專業人士檢定現時店內的換氣量，其次又要找合格的工程師處理改動工程，再向食環署申請改動圖則。署方批核後，才可開始工程。他質疑食環署難以在短時間內處理大量申請，又未有了解行業的實際情況。

黃家和質疑袁國勇言論

相關換氣工程的成本及時間需視乎不同餐廳的面積大小而定，黃家和又指現時不清楚政府所謂「鮮風量標準」是按何標準，例如是定點計算或是平均計算。

▲ 對港大微生物學系講座教授袁國勇早前視察「名潮食館」，指該店的鮮風量只及牌照要求的三分一水平。

他又對港大微生物學系講座教授袁國勇早前視察「名潮食館」，提出鮮風量不足的言論不同意，質疑會否有其他因素影響其測試結果。他認為袁並非專業工程師，不宜作該結論；同時政府又沒有深究，特別是以往食環署負責批核食肆的鮮風系統。

食環署對於空氣淨化設備亦有要求，規定須具備高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C技術（UV-C）設備、HEPA設備或UV-C設備。 黃家和指出，香港此類設備的貨源不足，必須從歐美或中國採購。

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記者：葉泳珊