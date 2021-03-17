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【新股IPO】聯易融科技本周尋求上市聆訊　集資約39億元、騰訊有份投資

新股IPO 15:54 2021/03/17

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新股市場接二連三迎來同股不同權架構的公司上市。聯易融科技於今年年初遞交上市申請，市場消息指，聯易融科技計劃最快於本周尋找上市聆訊。此前，外電報道指，聯易融科計劃集資約5億美元（約38.8億港元）。聯席保薦人為高盛及中金。

聯易融數科於2016年成立，於同年開始與騰訊 （00700） 展開業務合作。集團旗下的香港附屬公司Linklogis Hong Kong及兩名戰略合作夥伴組成的財團於2020年底取得新加坡金管局數字批發銀行牌照。

目前，客戶主要包括核心企業及金融機構，截至去年首9個月，公司五大客戶佔總收入37.9%。截至去年首9個月，營業務收入及收益按年增52%至8.07億元（人民幣，下同）；虧損則擴大至4.33億元。

騰訊、GIC為前期投資者

公司於上市前獲得多輪股權融資，當中騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打 銀行（香港）亦有份投資。目前分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.20%及3.61%。

公司採用同股不同權方式上市，即公司股本將分為A類股份及B類股份。A類股份持有人有權每股可投10票；B類股份持有人有權每股可投1票；惟就極少數保留事項有關的決議案投票除外，在此情況下，每股股份享有1票投票權。

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記者：謝卓榮

港股 Fintech 金融機構 騰訊 集資 IPO 同股不同權

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