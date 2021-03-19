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【新股IPO】聯易融科技傳通過上市聆訊　最多籌78億　騰訊有份投資

新股IPO 15:35 2021/03/19

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新股市場接二連三迎來同股不同權架構的公司上市。騰訊 （00700） 有份投資的聯易融科技於今年年初遞交上市申請。外電引述消息指，聯易融科技已通過上市聆訊，計劃下周一（22日）啟動上市前預路演。據指，聯易融科計劃集資最多10億元（約77.8億港元）。聯席保薦人為高盛及中金。

百度9888定價252元，水位有多少？看【下一頁】

聯易融數科於2016年成立，於同年開始與騰訊展開業務合作。集團旗下的香港附屬公司Linklogis Hong Kong及兩名戰略合作夥伴組成的財團於2020年底取得新加坡金管局數字批發銀行牌照。

目前，客戶主要包括核心企業及金融機構，截至去年首9個月，公司五大客戶佔總收入37.9%。截至去年首9個月，營業務收入及收益按年增52%至8.07億元（人民幣，下同）；虧損則擴大至4.33億元。

騰訊、GIC為前期投資者

公司於上市前獲得多輪股權融資，當中騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打 銀行（香港）亦有份投資。目前分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.20%及3.61%。

公司採用同股不同權方式上市，即公司股本將分為A類股份及B類股份。A類股份持有人有權每股可投10票；B類股份持有人有權每股可投1票；惟就極少數保留事項有關的決議案投票除外，在此情況下，每股股份享有1票投票權。

相關文章：【百度上市】百度9888擬252元定價　較美股股價折讓3%

【長和旗下】和黃醫藥：香港上市暫無時間表　維持2024年扭虧目標

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

記者：謝卓榮

港股 Fintech 金融機構 騰訊 集資 IPO 同股不同權
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