【職場熱話】舊公司多出7000薪金 新公司是大集團 該如何選擇？ 網民：大公司一定好！

轉新工作大多數都是因為薪金問題，又或人事不合。如果前公司願意給高薪挖角，你又會不會回去？近日有網民於網上討論區發文，指自己剛轉新公司就被舊公司以高價請回去，詢問大家應如何選擇。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

雖然有不少人認為應該在大公司多學習才對前途有幫助，但樓主回應指自己未來打算移民後，網民都建議他：「咁就嗱嗱聲搵多啲閃」。

樓主又指自己履歷十分漂亮，在這行打滾第八年了，按職位是已經「超晒班」，也有進修過，按專業資格來說更是要再升兩級。不過他受限於新公司環境，沒有空餘的位置，需要等一至兩年才有升職機會。

【網民熱話】樓上裝修鑽穿客廳天花板？ 有圖睇嚇親網民 網民：無論責任係邊個都有排搞【下一頁】

網民分析，無論會不會移民都應該留在大公司。因為移民後也是做這個行業就應該多學習，至於舊公司的7千元，做多兩年也只是多了十萬多元，相比將來有的叫價能力，就不值一提。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷