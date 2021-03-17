  • 27°C
香港時間 : 2021317日 (三) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】中興純利跌近2成遜預期 花旗予「沽售」評級 惟股價仍升近一成

股樓投資 16:50 2021/03/17

分享：

中興通訊（00763）昨日（16日）公布去年業績，期內錄得純利42.6億元人民幣，按年跌約17%。毛利約315.6億元，按年跌約1%，毛利率31.6%，按年跌5.6個百份點。雖然中興業績較市場預期差，唯績後股價仍然造好，午後最高曾升逾一成至22.5元，全日升7.4%，收報21.8元，成交近11億元。

【大行點睇】去年業績勝預期　負債水平大降96% 花旗上調融創目標價至51元  詳情請看[下一頁]

花旗發表研究報告指，中興去年下半年的利潤率相比上半年下跌，今年更可能面對更大壓力。該行績指，中興利潤率下跌或是因為其5G設備的成本管理薄弱，以及內地的5G招標價下跌。

【大行報告】麥格理料申洲今年開始下一階段擴產計劃　升目標價三成至近200元  詳情請看[下一頁]

花旗預計，疫情會導致5G投資放緩，使集團市場佔有率以及利潤率受壓，並拖累中興今年的盈利增長，因此予「沽售」評級。

中興大行目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 疫情 5G 純利 中興通訊（00763） 花旗銀行 異動股 遜於預期

上一篇文章

【網民熱話】樓上裝修鑽穿客廳天花板？ 有圖睇嚇親網民 網民：無論責任係邊個都有排搞

下一篇文章

【單位有相睇】業主賣樓移民　撞正移民回流買家　回流港人為求安居　花900萬買將軍澳私樓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【網民熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【網民熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成