【異動股】中興純利跌近2成遜預期 花旗予「沽售」評級 惟股價仍升近一成

中興通訊（00763）昨日（16日）公布去年業績，期內錄得純利42.6億元人民幣，按年跌約17%。毛利約315.6億元，按年跌約1%，毛利率31.6%，按年跌5.6個百份點。雖然中興業績較市場預期差，唯績後股價仍然造好，午後最高曾升逾一成至22.5元，全日升7.4%，收報21.8元，成交近11億元。

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花旗發表研究報告指，中興去年下半年的利潤率相比上半年下跌，今年更可能面對更大壓力。該行績指，中興利潤率下跌或是因為其5G設備的成本管理薄弱，以及內地的5G招標價下跌。

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花旗預計，疫情會導致5G投資放緩，使集團市場佔有率以及利潤率受壓，並拖累中興今年的盈利增長，因此予「沽售」評級。

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