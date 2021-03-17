【消費信貸】環聯：上季逾期還款率回落至疫情前水平 　惟信貸需求仍持續下跌

▲ 環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，上季信貸市場已比2019年轉好，逾期還款率錄得下降。

環聯（美：TRU）公佈2020年第四季信貸行業分析報告，環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，新冠疫情影響本港經濟，消費者信貸市場仍然趨淡，惟上季逾期還款率錄得下降，亦有超過9成消費者信貸評級為「標準」（Prime）或以上，反映信貸市場風險現時處於合理偏低水平。

環聯調查指近8成人擔心無力繳付帳單，詳情可見﹕【下一頁】

劉俊傑指，消費者信貸市場活動下降，主要受消費者需求下跌，以及財務機構貸款取態轉趨審慎兩方面同時影響。上季信貸活躍人口季度增幅從2019年的2.49%跌至0.1%。以信貸產品來看，上季信用卡查詢宗數按年大跌27%，無抵押循環貸款則跌36%。 第三季信貸產品新增貸款宗數按年亦錄得下跌，無抵押循環貸款按年跌31%，信用卡貸款、信用卡分別按年跌19%及18%。

另外，消費者開支亦普遍下降，上季信用卡貸款應繳款項按年跌2.5%至360億元，信用卡按年跌7.8%至1300億元，私人貸款按年跌2.8%至980億元，以無抵押循環貸款跌幅最大，按年跌36.2%至180億元。

按揭表現則較為特殊，受樓價影響，不少千禧世代（生於1980至1994年的消費者）買家擬進入市場，上季按揭查詢宗數按年增8.3%，其應繳款項結欠按年升一成。

料年輕消費者將推動信貸市場增長

不過，以年齡層分類，劉俊傑表示，千禧世代和Z世代（生於1995年或以後）在信用卡和無抵押私人貸款的信貸活動反而錄得增長。Z世代消費者的無抵押私人貸款新開戶口數目大增兩成，應繳款項增長近4成。兩個世代的消費者合共佔無抵押私人貸款市場的35%。劉俊傑指，預料該兩個世代的消費者將成為未來推動信貸市場增長的主要動力。

港人逾期還款率遠低其他國家

劉俊傑亦指，儘管本港經濟環境動盪，卻未嚴重影響信貸產品的逾期還款率。上季逾期還款率為0.1%，已從2020年首季最高值的0.16%回落至疫情前水平。逾期還款率繼續維持在健康水平，其逾期還款率更遠低其他國家。

劉俊傑引述環聯去年所發佈的調查解釋，港人較為著重信貸承諾，面對財政困難時，擬先考慮動用自己儲蓄或向家人借錢渡過難關，然後才考慮向財務機構融資，因此逾期還款率較低。他亦指，儘管疫情影響持續，上季數字已顯示香港信貸市場仍然穩健，反映港人已調整心態準備應付長期艱難情況。

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編輯﹕賴奕羚