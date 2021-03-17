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【Windows 10】Windows 10更新致列印服務失靈　2招關閉自動更新

科技 17:40 2021/03/17

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若不想被微軟悄悄協助進行更新，可以試用2招關閉Windows 10的自動更新。

微軟（Microsoft）Windows 10日前推出更新，卻被投訴更新出現嚴重問題，當中包括令列印服務失靈。雖然微軟已修復該漏洞，按下列印鍵不會再出現藍白死機情況。但近日仍有網民表示，微軟Windows 10都會悄悄進行自動更新，導致CPU溫度增加。若不想被微軟悄悄協助進行更新，可以試用2招關閉Windows 10的自動更新。

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外媒報道提及，Windows 10近日推出3月份更新，出現嚴重問題。當用戶按下列印鍵時，有機會會出現藍白死機的情況。而在昨（16日）微軟針對相關問題，再一次推出更新。不過仍有網民表示，微軟有時會自動更新Windows 10，令電腦CPU溫度增加，希望可以關閉該功能。

事實上，要關閉Windows 10 自動更新並不困難。若要短時間內禁止更新，可以在「設定」，選擇「更新與安全性」，再點選「進階選項」，看到「暫停更新」的欄位，最多可選擇停止35天。若想延長時間，就可以在時間到之前再將日期往後。

至於想要完全停止自動更新，用戶可以到工具列的搜尋輸入「服務」，選擇「Windows update」再右鍵點選「內容」，在「一般」的頁面可以找到「啟動類型」，再改為「已停用」。若擔心會影響系統正常運行，可以改為「手動」。若其後想重新啟用並進行自動更新，最後改為「自動」即可。

不過應注意的是，雖然更新可能會出現問題，但微軟依然建議用戶保持定期更新的習慣，因為微軟會設定期安全性修補漏洞，若太久沒有更新，或會導致黑客入侵的機會增加。

【人工智能】Microsoft推AI平台與AR應用服務　拓展人工智能至邊緣運算

責任編輯：曾曉汶

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