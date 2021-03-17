【虛擬銀行】livi加碼扣帳卡簽帳回贈　最多可獲贈8000元現金回贈

▲ 虛擬銀行livi推出全新推廣，首8名網購累計交易金額最高的客戶，可獲8,000元現金回贈。

由中銀香港（02388）牽頭成立的虛擬銀行livi，推出全新扣帳卡推廣優惠，即日起至5月底，累計交易金額最高的8名網購達人，可獲8,000元現金回贈。

livi早前推出全新ivi Debit Mastercard及8%現金回贈後，加碼推出額外現金回贈。由3月1日至5月31日推廣期內，livi客戶以扣帳卡進行合資格的網上交易，並錄得最高累計交易金額的首1,000名客戶，可獲得80元至8,000元現金回贈，無需另外登記。

眾安銀行客戶數破30萬 今年稍後推中小企貸款｜【下一頁】

首8名網上交易累計金額最高的客戶，可獲最多的8,000元現金回贈；第9至16名可獲1,800元現金回贈；第17至100名可獲800元現金回贈；第101至1,000名可獲80元現金回贈。

得獎名單將於6月30日或之前在livi網站公布，並以電郵通知得獎者。現金回贈將於結果公布後14日內存入得獎者帳戶。

livi市務與業務拓展及創新總監陳敏思表示，在疫情下，網購成為市民消費習慣，市民不單在特別日子到網上選購心頭好，亦經常以網購補充日常所需。為回饋客戶及支持此「新常態」，livi除了提供現金回贈，更特意推出新活動，向使用livi Debit Mastercard網購的客戶送上額外獎賞。

相關文章：

【虛擬銀行】眾安銀行推出開業一周年生日優惠 以實體ZA Card消費可抽取現金回贈

【虛擬銀行】WeLab Bank預告上半年推貸款 料今年中用戶人數破10萬

編輯：趙穎妍