【網民熱話】樓上裝修鑽穿客廳天花板？ 有圖睇嚇親網民 網民：無論責任係邊個都有排搞

鄰居之間的問題，一般都是投訴樓上住戶嘈吵，或者冷氣機滴水等問題。今次投訴理由很特別，就是家中的天花板穿了一個洞。近日有網民在網上討論區發帖，問有甚麼勁得過樓上裝修鑽穿客廳的天花。

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此帖文引來大量網民熱議和轉發，不少網民看到後均表示驚訝，有網民認為無論責任是誰都有排搞。有網民分享經驗之談，該網民說：「以前用作臨時水電的開口，沒有固定好或穩妥塞窿。當樓上打地台，震一下就跌下來。好彩上面未做防水，如果不是水就會流出來。」有網民鄰居補充道：「個窿一般是直上直落，全幢都是同一個位置。」，並附上「穿窿天花相」。

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責任編輯：陳頌潔