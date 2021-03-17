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【Apple Car】分析料蘋果每年量產100萬部Apple Car　11間亞洲大廠有機受惠

科技 15:29 2021/03/17

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最新有報告指，蘋果料將透過委外代工生產電動車Apple Car，11間亞洲大廠包括南韓現代汽車、台灣鴻海、日本松下（Panasonic）等，可望藉此搶佔商機。

近日市傳蘋果公司（Apple）搶攻電動車市場的消息不斷，包括正與不同汽車製造商商談研發Apple Car事宜，據花旗環球證券分析師Jim Suva最新發表報告指，蘋果料將透過委外代工生產電動車Apple Car，並推動收入在2024年後增加10至15%，市值有望由現時約2萬億美元（約15.5萬億港元），升至3萬億美元（約23.3萬億港元）；該行又點名提到有11間亞洲大廠可望藉此搶佔商機，包括南韓現代汽車、台灣鴻海、日本松下（Panasonic）等。

據花旗環球評估，汽車與智能手機的製造雖然不同，但蘋果極擅長委外代工生產大量產品，因此，推斷蘋果每年量產100萬輛Apple Car為合理預期。

【Apple Car】傳Apple Car將內置智能照明系統　改善車內照明不足問題

【Apple Car】日產Nissan否認與蘋果傾談Apple Car研發計劃

而考量蘋果要生產大量Apple Car，需要龐大且有能力的供應鏈夥伴，該行認為需具備以下幾大條件：生產地點可能優先選擇美國或墨西哥；電池、面板與半導體強大的供應鏈網絡；今年以來積極發展電動車平台，且具潛在量產經濟規模優勢；蘋果能保有IP設計與自主能力等。

綜合上述條件，對應至亞洲供應鏈領域，該行點名指出：台灣鴻海；南韓現代、起亞汽車、LGE；日本Panasonic、Nidec、村田製作所、TDK、太陽誘電、Mabuchi Motor；以及中國的寧德時代將有望受惠。

【Apple Car】傳蘋果請保時捷高層　加入Apple Car車體設計團隊

責任編輯：張寶燕

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