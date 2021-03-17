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白石角半新盤減價150萬　業主帳面蝕130萬　代理：成交價為同類單位新低

股樓投資 15:49 2021/03/17

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雖然市道暢旺，但二手市場仍錄蝕讓成交。利嘉閣葉鎮江說，大埔逸瓏灣21座高層B室，實用面積891平方呎，三房套連儲物室間隔，望開揚內園及海景，於今年2月中下旬放盤，當初叫價1,450萬元，最終減價150萬元，以1,300萬元易手，實用呎價約14,590元。據了解，原業主於2017年10月，以約1,430萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面虧損約130萬元，物業價內貶值9%。

葉鎮江續說，上述單位為區內罕有放盤，獲區內換樓客承接，成交價為同類單位新低。他又說，逸瓏灣本月至今累錄約3宗二手成交，現時約有33個單位放售，叫價由800萬元起。 

大埔白石角是近年住宅供應重鎮，多個新盤先後登場，如朗濤、雲匯、海日灣II、嘉熙、逸瓏灣8等，惟區內交通、社區配套仍有待改善，亦令區內單位較難獲承接，業主往往要減價吸客。雖然區內偶錄蝕讓成交，但白石角一帶環境優美，而且清靜，近期吸引不少用家入市，故不少新盤餘貨也錄高價成交。

延伸閱讀　【美股分析】美政府致力解決晶片短缺　摩通列9隻優先可受惠股份【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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