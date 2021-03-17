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【樓市熱話】30萬現金vs400呎公屋 網民：無100萬都唔好放棄公屋

理財智慧 17:24 2021/03/17

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香港人多地少，樓價又貴，三代同住一屋更不是常事。近日有網民於網上討論區發文，指朋友弟弟給30萬朋友來自行搬走，好讓自己獨佔400呎公屋。

樓主指朋友現在與弟弟一家三口同住400呎的市區公屋，但是弟弟近日就與朋友商量給他30萬好讓他搬走。朋友在煩惱，到底要30萬還是住在有自己房間的公屋。繼續住就會每天聽到嬰兒的哭喊聲，弟弟夫婦又打算請家傭，家裏空間又再減少。

【網民熱話】土瓜灣是滄海遺珠還是被遺棄的社區？ 網民：不發展更好【下一頁

大部分網民都認為30萬太少，甚至樓主朋友可以反給弟弟90萬去搬走；又或如果朋友是戶主就可以踢走弟弟一家。有人分析，公屋戶籍至少值100萬，按市價就是400萬左右，區區30萬不值得朋友搬走。不過，朋友可以亦要求搬走但戶籍不除名。

亦有人提出，大家兄弟一場，不應「做得太盡」，建議朋友先和弟弟商量一下金額。如果弟弟願意給50萬，再加上自己存款夠給首期，又可以負擔得起供樓的話，朋友可以考慮一下搬出去。

【延伸閱讀】夫妻30萬裝修上車370呎居屋 親自設計家具  增添木系風格 客廳一擺設 滿足童年回憶【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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