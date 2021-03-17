【大行點睇】去年業績勝預期　負債水平大降96% 花旗上調融創目標價至51元

花旗發表研究報告指， 融創中國（01918） 去年業績各方面均勝預期，而目前已進入發展新階段，公司圠凈負債比率亦已根據當局三條紅線要求，在2020年大降至96%，移進內地公布三條紅線的「黃檔」， 並預期持續去槓桿及降成本下，明年可進一步下降至「綠檔」之安全水平，進入平穩增長期。

大行予融創中國評級及目標價﹕

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花旗又指，融創今年的可售資源達9,000億元人民幣的，分布於內地55個主要城市，預期未入帳銷售額9,500億元人民幣可支持至2023年盈利複合增長10%。

該行認為，融創盈利增長堅實 ，估值吸引。該行指，融創未來將專注於發展「物業+」業務，去年文旅業務盈利按年增長逾3倍，可持續受惠於內地的本地旅遊及消費升級趨勢，因此予「買入」評級，目標價由46.8元升至51元。

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記者﹕郭秀慧