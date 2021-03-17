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美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性

環球社會熱點 15:16 2021/03/17

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美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性

美國佐治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）發生連環槍擊案，當地3間按摩院接連遭遇槍擊，事件中有8人死亡，當中6人是亞裔女性。21歲男疑犯已經被捕，當局正調查其行兇動機，暫時未知是否涉種族問題。

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首宗槍擊發生在當地周二傍晚約5時，匪待在亞特蘭大北部城鎮阿克沃思（Acworth）一間按摩院開槍，兩人當場被擊斃，另有3人中槍送院，當中2人不治。

不足1小時後，當地再有兩間按摩店先後遇襲。警方聲明指，警員接報後趕到遇襲按摩店，發現3名女子身故，身上有槍傷，搜查現場期間再接報有另一間按摩店出事，到場後再發現1名死者，死者全是女性。

調查人員翻看現場閉路電視片段後，鎖定21歲男疑犯Robert Aaron Long，在亞特蘭大南部的克里斯普縣（Crisp County）將他拘捕。當局稱暫時未能確認事件是否涉及種族問題。

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新冠疫情下，美國針對亞裔的歧視事件增多，今次遇害的8名人中，6人是亞裔女性，令人懷疑事件涉及種族問題。亞裔維權團體Stop AAPI Hate就此在Twiter發文，形容事件是無法用言語形容的悲劇（an unspeakable tragedy），並稱美國亞裔社群面對巨大恐懼及苦楚，必須被正視。

責任編輯：林建忠

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