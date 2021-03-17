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【緬甸政變】GU緬甸廠房停工　料對產品供應影響有限

商業 15:00 2021/03/17

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緬甸示威持續，近日多間工廠更發生火災。UNIQLO、GU母企迅銷 （06288） 亦在緬甸擁有6間工廠，惟5間亦被逼停工。

【網購商機】NielsenIQ: 港人去年網購花費比實體店多2.5倍　零售商如何把握機遇？

據日本媒體報道，迅銷6間緬甸工廠主要生產GU的貨品。由於仰光日前已實施戒嚴令，工廠員工無法上班，故5間工廠亦被逼停工。同時，其中兩間工廠亦發生火災，迅銷表示有被縱火的嫌疑，正在確認受損情況。

迅銷在不同國家亦擁有代工廠，相信緬甸工廠停工對品牌貨品的影響有限。不過，該企早前增加緬甸產量，在2019年增設2間工廠。若緬甸示威情況持續，迅銷或需要由其他國家替代生產等方案。

除了迅銷外，有其他服裝品牌亦暫時在當地生產、交貨。H&M在緬甸擁有40多家供應商工廠，但據報已全數停產。有其他品牌亦指交貨期已延誤2至3星期，正研究轉到中國及東南亞其他地方生產。

【Uniqlo】Uniqlo多品牌聯乘活動　夥村上春樹推新《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》T恤（多圖）

【局長會客室】邱騰華：經濟復甦之路未必一帆風順　籲企業善用資助基金裝備自己（附連結）

責任編輯：葉泳珊

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